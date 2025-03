Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə iclas keçirib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, iclasın əsas mövzusu daxili sabitliyin təmin edilməsi olub.

Putin iclas zamanı ədliyyə naziri Konstantin Çuykenkonun hesabatını dinləyib.

