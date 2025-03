Bəzi bürclər pula çox önəm verirlər. Onlar demək olar ki, pul ilə nəfəs alırlar.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Buğaların pulları çox olanda onlar özlərini xoşbəxt hesab edirlər. Pul demək olar ki, onlar üçün hər şeydir.

Balıqlar pula çox önəm verirlər. Onların işi-gücü pulu xəyal etməkdir. Balıqlar pul üçün yaşayırlar.

Tərəzilər də pul olanda özlərini xoşbəxt hiss edirlər. Onlar bəzən pulu özlərindən də üstün tuturlar. Pul tərəzilərin üzünün güldürür.

