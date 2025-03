​“WhatsApp”da yenilik - Videozənglərdə "gizlənmək" mümkün oldu

“WhatsApp” videozənglərdə bir çox istifadəçini narahat edən yeni funksiya üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yenilik videozənglər zamanı istifadəçilərin özlərini daha rahat hiss etmələrini təmin edəcək. Yeniliyə əsasən istifadəçilər artıq video zəngləri qəbul edərkən kameranı bağlaya biləcək. “WhatsApp”ın hazırkı versiyasında video zəng gələndə ön kamera dərhal işə düşür və istifadəçi zəngi qəbul etmədən kameranı bağlaya bilmir. Bu, bəzən gözlənilməz və narahatedici vəziyyətlərə gətirib çıxara bilir. Lakin “WhatsApp”ın sınaqdan keçirdiyi yeni funksiya ilə bu problem aradan qaldırılır.

Yenilik “WhatsApp”ın android verisyasında müşahidə edilib. Yeniliyə əsasən video zəngə cavab verərkən istifadəçilərə “Videonu söndürmək” imkanı verilir. Bu, zəngləri yalnız səslə qəbul etməyə imkan verəcək. Zəng zamanı istifadəçinin istəsə kameranı yenidən yandırmaq seçimi də olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.