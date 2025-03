UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsi çərçivəsində ilk cavab oyunu "Barselona" və "Benfika" arasında baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki,Görüş katalonların 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Tərəflər arasında ilk görüş "Barsa"nın 0:1 hesablı səfər qələbəsi ilə başa çatmışdı.

Bununla da "Barselona" UEFA Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsinə adlayan ilk komanda olub.

