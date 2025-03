4 bürc üçün bolluq dövrü başladı - Noyabra qədər şanslı olacaqlar

2024-cü ilin oktyabrından 2025-ci ilin fevral ayının əvvəlinə qədər o, geriyə doğru hərəkətdədir və bizi özümüzü yenidən düşünməyə və daxilən dəyişdirməyə sövq edir. İndi Yupiter yenidən irəliləyir, bəzi bürclər öz bolluq dövrünə qədəm qoyurlar.

Əkizlər

Yupiter sizə nikbinlik dalğası gətirir, azadlıq və yüngüllük hiss etməyə imkan verir.

Bürcünüzə təsiri ən uğurlu astroloji hadisələrdən biridir, lakin geriyə dönmə dövründə böyümənizin yavaşladığını hiss etmiş ola bilərsiniz. İndi gəlir qazanırsınız.

Bu dövrdə karyera yüksəlişi və maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşması mümkündür. Bu mərhələni açıq fikirlə qəbul edin - 2025-ci il faydalı olacağını vəd edir. Nə qədər ki, siz özünüzə inanırsınız, Kainat sizi bütün səylərinizdə dəstəkləyəcək.

Qız bürcü

Peşəkar səyləriniz öz bəhrəsini verməyə başlayır. Siz yüksəliş ala bilərsiniz və ya nüfuzunuz əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşa bilər.

Əgər əvvəllər sizə elə gəlirdi ki, iş nəticə vermir, indi vəziyyət dəyişir. Yupiter sizə yeni perspektivlər görməyə və əvvəllər diqqətdən kənarda qalan imkanları kəşf etməyə kömək edir.

Bu, sizin böyümə dövrünüzdür. Öz inamınızı artırın və qarşınızda daha böyük nailiyyətlərə aparan yol açılacaq.

Oxatan

Yupiter münasibətlərinizdə uğur potensialını genişləndirir. Bu, yeni bir sevgi ilə tanış olmaq və ya hazırkı tərəfdaşınızla əlaqənizi dərinləşdirmək demək ola bilər.

Çıxardığınız enerji aldığınıza təsir edir. Yupiter hiss etdiyiniz hər şeyi artırır: pozitivsinizsə, şəxsi dünyanız harmoniya ilə dolacaq. Neqativlərə diqqət yetirsəniz, bu, məyusluğunuzu artıra bilər.

Münasibətlərinizdə uğur və firavanlıq üçün özünüzü qurun və Kainat bu işdə sizi dəstəkləyəcək.

Balıq

Sərvət zonanız indi ev, ailə və rahatlığa yönəlib. Yupiter həyatınızda ahəngdar bir atmosfer yaratmaqla sizə xeyir-dua verir.

Bununla belə, astroloqların xəbərdarlıq etdiyi kimi, əhvalınız əsas rol oynayır. Əgər stress, qəzəb və ya narahatlıqla dolusunuzsa, Yupiter bu şərtləri gücləndirəcək. Buna görə də tarazlığı qorumaq, sakit qalmaq və ətrafınızda harmoniya üçün yer yaratmaq vacibdir.

Özünüzü torpaqlayın, özünüzü sülhlə əhatə edin və Kainatın sizi rifaha doğru istiqamətləndirəcəyinə etibar edin.

