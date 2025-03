Tramp Putinə qəzəbləndi: Sanksiya tətbiq edə bilər

Tramp bildirib ki, Rusiya Ukraynadakı vəziyyəti nizamlamaq üçün razılığa gəlməsə, Rusiya neftinin tədarükünə ikinci dərəcəli sanksiyalar tətbiq edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tramp “NBC News”-a müsahibəsində deyib.

Tramp Rusiyanı ikinci dərəcəli tariflər tətbiq etməklə hədələyib.

“NBC News”un aparıcısı bildirib ki, Prezident Tramp ona bir neçə saat əvvəl zəng edərək Rusiya liderinə qəzəbli olduğunu deyib:

“Tramp səhər tezdən telefon danışığında qeyd edib ki, əgər o, Ukrayna ilə atəşkəsin əldə edilməməsində Rusiyanın günahkar olduğuna inanarsa, Rusiya neftinə ikinci dərəcəli tariflər tətbiq edə bilər”.

Tramp əlavə edib ki, Putin onun qəzəbli olduğunu bilir, lakin “onunla çox yaxşı münasibəti var” və “doğru şey etsə, qəzəbi tez keçəcək"

