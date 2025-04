Azərbaycanlı iş adamları üçün fürsət

“Azərbaycanlı sahibkarlar və startapçılar üçün Afrika bazarına çıxış imkanları genişlənir. Bu ilin aprel ayında Mərakeşdə iki mühüm beynəlxalq tədbir – GITEX Africa 2025 (Afrikanın ən böyük texnoloji və startap tədbirinin üçüncü buraxılışı) və Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgisi (SIAM) keçiriləcək. Hər iki tədbirdə iştirak üçün viza tələb olunmur ki, bu da Azərbaycan iş adamları üçün əlavə üstünlük yaradır”.

Metbuat.az xəbəb verir ki, bunu Afrika-Azərbaycan Ticarət Əlaqələri təşkilatının təsisçisi Rəna Qəfərova bildirib.

O qeyd edib ki, GITEX Africa 2025 tədbiri 14-16 aprel tarixlərində Mərakeşdə baş tutacaq. Bu, Afrikanın ən böyük texnologiya və startap sərgisidir və dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan texnologiya nəhənglərini, investorları, startapları və innovasiya liderlərini bir araya gətirəcək:

“Bu tədbir çərçivəsində süni intellekt, kibertəhlükəsizlik, fintex, yaşıl texnologiyalar və rəqəmsal transformasiya sahələrində ən son yeniliklər müzakirə ediləcək. Azərbaycanlı sahibkarlar bu sərgidə iştirak edərək Afrika bazarında yeni tərəfdaşlar tapa, investisiya imkanlarını dəyərləndirə və qlobal texnologiya trendləri ilə tanış ola bilərlər”.

R.Qəfərova növbəti tədbirlə bağlı da məlumat verib:

“Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgisi (SIAM) 21-27 aprel tarixlərində Meknes şəhərində keçiriləcək. Bu il tədbirin əsas mövzusu “Kənd təsərrüfatı və kənd dünyası: Su davamlı inkişafın mərkəzində” olacaq. Sərgidə kənd təsərrüfatı texnologiyaları, su resurslarının idarə edilməsi, ekoloji dayanıqlılıq və aqrar innovasiyalar mövzusunda təqdimatlar və müzakirələr keçiriləcək.

Bu sərgi, kənd təsərrüfatı və qida sənayesi ilə məşğul olan azərbaycanlı sahibkarlar üçün yeni bazarlara çıxış, beynəlxalq təcrübə mübadiləsi və innovativ həllərin tətbiqi baxımından böyük fürsət yaradır. Sərgidə dünyanın aparıcı kənd təsərrüfatı şirkətləri, avadanlıq istehsalçıları və ekspertləri iştirak edəcək”.

R.Qəfərova vurğulayıb ki, Afrika bazarı son illərdə sürətlə inkişaf edir və investorlar üçün yeni imkanlar təqdim edir:

“Xüsusilə startap, texnologiya və kənd təsərrüfatı sahələrində fəaliyyət göstərən sahibkarlar üçün bu tədbirlər yeni əməkdaşlıqlar qurmaq və bizneslərini genişləndirmək baxımından əhəmiyyətlidir.

Bir daha qeyd etmək istərdim ki, azərbaycanlı sahibkarlar və iş adamları üçün bu tədbirlər böyük perspektivlər və gələcək əməkdaşlıq imkanları vəd edir”.

