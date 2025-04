Aprel döyüşlərinin 9-cu ildönümü qeyd olundu

Müdafiə nazirinin təsdiq etdiyi illik fəaliyyət planına əsasən, Azərbaycan Ordusunun qoşun növləri, hərbi birlik və birləşmə, eləcə də xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində 2016-cı ilin Aprel döyüşlərində qazandığımız qələbənin 9-cu ildönümü münasibətilə silsilə tədbirlər keçirilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, hərbi qulluqçular, Aprel döyüşlərinin iştirakçıları, şəhid ailələri və ictimaiyyət nümayəndələri Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edərək şəhid məzarlarına gül dəstələri düzüb, onların unudulmaz xatirələrinə ehtiramlarını bildiriblər.

Tədbirlərdə əvvəlcə xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin və ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların xatirələri bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib.

Tədbirdə çıxış edənlər 2016-cı il aprel ayının 1-dən 2-nə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatları nəticəsində başlayan döyüşlərin səbəblərindən və Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi uğurlu əks-həmlə əməliyyatının tarixi əhəmiyyətindən geniş söhbət açıblar.

Dövlətçilik tariximizə qızıl hərflərlə yazılan Aprel döyüşlərində qazandığımız qələbənin Müzəffər Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında Günnüt əməliyyatında, Tovuz döyüşlərində, Vətən müharibəsində, o cümlədən antiterror əməliyyatında qələbələrimizin və şanlı Zəfərimizin başlanğıcı olduğu vurğulanıb.

Tədbirlərin bədii hissəsində sənədli filmlər nümayiş olunub, şeirlər səsləndirilib, vətənpərvərlik mövzusunda musiqi nömrələri və ədəbi-musiqili kompozisiyalar təqdim edilib, döyüş iştirakçıları xatirələrini bölüşüblər.

Həmçinin hərbi qulluqçularımız şəhid ailələrinə baş çəkərək onların qayğıları ilə maraqlanıb, silahdaşlarının xatirələrinə ehtiramlarını ifadə ediblər.

