UEFA Çempionlar Liqasının yarımfinal mərhələsinin ilk oyunlarına bu gün start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə 1 qarşılaşma baş tutacaq.

PSJ İngiltərədə “Arsenal”ın qonağı olacaq.

UEFA Çempionlar Liqası

Yarımfinal, ilk oyunlar

29 aprel

23:00. “Arsenal” (İngiltərə) - PSJ (Fransa)

Qeyd edək ki, yarımfinalın digər matçı sabah, İspaniyada “Barselona” və “İnter” arasında baş tutacaq.

