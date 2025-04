İngiltərə nəhəngindən "Real"ı dizə gətirən futbolçuya təklif

"Arsenal" "Barselona"nın futbolçusunu transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərə nəhəngi Koundeni heyətinə cəlb etmək üçün hərəkətə keçib. “The Sun” qəzetinin məlumatına görə, “Arsenal” futbolçu üçün 73 milyon avro təklif edib. Bildirilir ki, Koundenin "Barselona" ilə 2027-ci ilə qədər müqaviləsi var. O, bu mövsüm 51 oyunda 3 qol və 8 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

Bildirilir ki, “Barselona” uyğun təklif olarsa futbolçunu göndərə bilər. Xəbərə görə, Kounde “Barselona”da cinah mövqeyində oynayır. O isə müdəfiənin mərkəzində oynamağa üstünlük verir. Kounde İspaniya Kubokunun finalında "Barselona"nın "Real"ı 3-2 hesabı ilə məğlub etdiyi oyunda qələbə qolunun müəllifi olmuşdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.