UFC döyüşçüsü Amerikada həbs edildi

UFC döyüşçüsü Sedrik Dyüma ABŞ-nin Florida ştatında həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "MMA Fighting" məlumat yayıb.

İdmançı oğurluq, hücum, silah və ya sursat saxlamaqda ittiham olunur. Bununla yanaşı, ittihama dərman istehsal edən avadanlıqların və reseptsiz narkotik vasitələrin, nəzarət olunan maddələrin saxlanılması daxildir.

Dyüma Eskambiyadakı həbsxanaya yerləşdirilib.

Ona həbsdən azad olması üçün 558 min 500 dollarlıq girov müəyyən edilib.

Bu, idmançının UFC-də olduğu müddətdə hüquq-mühafizə orqanları ilə ilk problemi deyil. O, ötən ilin fevralında da batareya oğurluğunda ittiham olunub. Lakin bu ittiham sonradan onun üzərindən götürülüb.

Qeyd edək ki, 29 yaşlı S.Dyüma sonuncu döyüşünü aprelin 12-də "UFC 314" turnirində keçirib və ilk raundda polşalı Mixal Olekseyçuka texniki nokautla məğlub olub.

