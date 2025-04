Alonsonun istədiyi futbolçular bəlli oldu - "Barselona" detalı

"Real Madrid" klubu ilə razılıq əldə etdiyi iddia edilən Xabi Alonso rəhbərlikdən bəzi futbolçuların alınmasını tələb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, məşçqi olduğu “Bayer Leverkuzen”in iki futbolçusunun “Real”a transfer olunmasını tələb edir. AS nəşri məlumatına görə, Alonso “Real”ın müdafiəçi Conatan Ta və yarımmüdafiəçi Florian Virtslə müqavilə imzalamasını tələb edir. O həmçinin “Real”ın transfer siyahısında olduğu iddia edilən Martin Subimendinin də heyətə cəlb edilməsini tələb edir.

Qeyd edək ki, Xabi Alonsonun mövsümün sonunda Karlo Ançelottinin yerinə “Real”a məşqçi gətirələcəyi irəli sürülür. Bundan əvvəl, Conatan Tanın adı “Barselona”, Florian Virtsin adı isə “Bavariya” ilə hallanmışdı. Florian Virtsin “Bavariya” ilə razılıq əldə etdiyinə dair iddialar var.

