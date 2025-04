Bəxti açılacaq 3 bürc - Uğur qazanmaq növbəsi onlarındır

May ayı bürclərin bəzi nümayəndələri üçün həyatın tamamilə dəyişəcəyi dövr kimi yadda qalacaq.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə məşhur astroloq Tamara Qloba xarici KİV-ə açıqlamasında danışıb.

Tamara Qloba gələn ay üçün proqnozunda Bürcün üç nümayəndəsini - Buğa, Oxatan və Balıqları xüsusilə ayırıb.

Onun sözlərinə görə, bu bürclər dövrün əsas şanslıları olacaq.

Buğa

Buğa üçün May ayı həqiqətən parlaq bir dövr olacağını vəd edir. Bir çox narahatlıq və şübhələr keçmişdə qalacaq, yerini daxili inam və nikbinliyə verəcək. Bu bürcün nümayəndələri baş verənləri daha ayıq və aydın şəkildə qiymətləndirərək həyatlarına yeni bucaqdan baxa biləcəklər.

May dərk etmə və maariflənmə vaxtıdır. Buğa mənəvi və maddi güc arasında harmoniya tapır, bu da məmnunluq hissi gətirir.

Yaxınlarınızla münasibətlərdə harmoniya artacaq, iş sferasında çoxdan gözlənilən uğurlar və ciddi irəliləyiş ehtimalı var.

Oxatan

Oxatan bürcü üçün may ayı intizam və ağlabatan mötədillik ayı olacaq. Astroloq, bürcün nümayəndələrinə qızıl ortaya sadiq qalmağı məsləhət görür - həm şəxsi məqsədlər üçün, həm də başqaları ilə münasibətlərdə.

Ani istəkləri təmin etmək istəyindən əl çəkmək və əxlaqi göstərişləri birinci yerə qoymaq xüsusilə vacibdir.

Tamara Qloba xəbərdarlıq edir ki, vicdanınızı aldatmaq və ya şübhəli impulslara tabe olmaq cəhdləri uğursuzluqla başa çatacaq.

Xüsusilə dəyərli olanı başqaları ilə bölüşmək daha yaxşıdır: bu sevgi və diqqət, həmçinin bilik, resurslar və ya sərf olunan vaxt ola bilər.

Balıq

Balıqlar üçün dəyərlərin yenidən qiymətləndirilməsi və aktiv daxili böyümənin mühüm mərhələsi başlayır. May ayı özünü həyata keçirmək üçün yeni ideyalar və imkanlar gətirəcək, həm də gizli istedadları üzə çıxarmağa kömək edəcək.

Astroloq Tamara Qloba çevik olmağı və yaradıcılığınızı göstərməkdən çəkinməməyi tövsiyə edir, çünki bu, uğurun açarı olacaq.

Həddindən artıq iddialı olmaqdan çəkinmək vacibdir, yumşaqlıq və elastiklik çox daha təsirli olacaq.

Siz yalnız həqiqətən etibarlı insanları dinləməlisiniz və hətta bu vəziyyətdə belə düşünülmüş təhlildən sonra son qərarı özünüz verməlisiniz.

Romantik sferada ay maraqlı dönüşlər vəd edir: Balıqlar kimə həqiqətən etibar edə biləcəklərini dərk edə bilirlər, lakin ulduzlar ruhlarını tamamilə açmamağı tövsiyə edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.