Qonşu ölkədə güclü zəlzələ oldu

İranın Xorasan Rezəvi əyalətinin Rəştxar şəhərində mayın 1-də səhər saatlarında 5 maqnitudalı zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şəhərin icra başçısı Seyid Əli Musəvi bildirib.

Onun sözlərinə görə, hadisə yerinə xilasedicilər cəlb olunub.

Ə.Musəvi təbii fəlakət nəticəsində dəyən maliyyə ziyanını araşdırdığını qeyd edib. O bildirib ki, yeraltı təkanlar qonşu Xaf və Turbat Heydəri şəhərlərində də hiss edilib.

İcra başçısının sözlərinə görə, təbii fəlakət nəticəsində xəsarət alan və ölən olmayıb.

