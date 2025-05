Xəbər verdiyimiz kimi, Ağcabədidə baş verən ağır qəzada iki hərbçimiz həlak olub.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, 2002-ci il təvəllüdlü Əmirəliyev Şamil Pənah oğlu və Qazax rayon Qaymaqlı kənd sakini 2002-ci il təvəllüdlü Əhmədov Vaqif Valeh oğlu hadisə yerində həyatını itirib.

Məqaləyə dair fotomateriallar:

