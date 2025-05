​Rusiya ilə Şimali Koreya arasında körpü tikilir

Rusiya ilə Şimali Koreya arasında körpünün tikintisinə başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, körpü Tumen çayı üzərində inşa edilir. Rusiyanın baş naziri Mixail Mişustin Şimali Koreya ilə Rusiya arasında avtomobil yolu körpüsünün tikintisinə başlanılması mərasimində çıxış edib. Mişustin bildirib ki, Rusiya və Şimali Koreya strateji tərəfdaşlıq əlaqələrini gücləndirmək səyləri çərçivəsində körpünün tikintisinə başlayıb. Onun sözlərinə görə, bu, dostluq, mehriban qonşuluq münasibətlərini gücləndirmək və regionlararası əməkdaşlığı artırmaq üçün ümumi istəyi simvollaşdırır.

Qeyd edək ki, körpü 1959-cu ildə Koreya müharibəsindən sonra istifadəyə verilmiş dəmir yolu körpüsü olan mövcud Dostluq körpüsü yaxınlığında tikilir. Körpünün uzunluğu 850 metr olacaq.

