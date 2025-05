Boşanmağa meyilli 5 bürc - Onlarla evlənmək məsləhət deyil

Astroloqların fikrincə, bəzi bürclər emosional dəyişkənlikləri və azadlıq sevgiləri səbəbindən uzunmüddətli münasibətlərdə daha tez yorulur və boşanma qərarına digərlərindən tez gəlirlər.



Metbuat.az boşanmağa meyilli bürcləri təqdim edir:

Şir

Şir bürcü nümayəndələri diqqət mərkəzində olmağı sevirlər. Əgər münasibətdə yetərincə diqqət və sevgi görmürlərsə, bu, narazılığa və nəticədə ayrılığa səbəb ola bilər.

Qoç

Qoç bürcü impulsiv və emosionaldır. Münasibətlərdəki problemlərə qarşı səbirli olmaya bilərlər, bu da tez-tez ayrılıqlara gətirib çıxara bilər.

Əkizlər

Əkizlər bürcü dəyişkən və tez-tez yeni təcrübələrə can atır. Bu, uzunmüddətli münasibətlərdə sabitliyi qorumaqda çətinlik yarada bilər.

Oxatan

Oxatan bürcü azadlığı və müstəqilliyi yüksək qiymətləndirir. Əgər münasibətdə özlərini məhdudlaşdırılmış hiss edirlərsə, bu, ayrılığa səbəb ola bilər.

Balıq

Balıq bürcü romantik və həssasdır. Əgər münasibətdə emosional dəstək və anlayış görmürlərsə, bu, onların münasibətdən uzaqlaşmasına səbəb ola bilər.

