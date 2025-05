Xoşbəxt olacaq bürclər - Şans qapıları onlar üçün açıldı

May ayında şəxsi həyatınızda sizi nə gözləyir?

Metbuat.az Lent.az-a istinadən ayın sevgi ulduz falını təqdim edir.

Qoç

May sizi sevgidə tam olaraq nə axtardığınız barədə düşünməyə vadar edəcək. Ola bilsin ki, köhnə hisslər özünü tanısın və siz gestaltınızı bağlamağa hazır olduğunuzu hiss edəcəksiniz.

Xatirələr canlı ola bilər, lakin onlar sizə hansı istiqamətdə irəliləyəcəyinizi söyləyəcək. Münasibətiniz varsa, sizi nəyin xoşbəxt etdiyi və uzun müddətdir sual altında olan şeylər haqqında dürüst danışmağa dəyər. Subay Qoç gözlənilmədən qəribə tanış görünən biri ilə qarşılaşa bilər - istəklərinizin gözlərinə baxmaqdan çəkinməyin.

Buğa

Həssaslığınız bu ay xüsusilə kəskindir və siz isti toxunuşları, etibarlılığı və diqqəti həqiqətən qiymətləndirməyə başlayacaqsınız. Bununla belə, keçmiş hələ də sizə özünü xatırlada bilər - xüsusən də köhnə əlaqələri tamamilə buraxmamısınızsa.

May sizə inam və yaxınlıq məsələlərinə şüurlu yanaşmaq şansı verəcək. Əgər cütlükdəsinizsə, əsl ehtiyaclarınızı müzakirə etməkdən çəkinməyin. Əgər hələ də subaysınızsa, bəlkə də idealı axtarmağı dayandırmağın və tək olanda belə sevildiyinizi hiss etməyi öyrənməyin vaxtıdır.

Əkizlər

Ay bir az çaşqınlıqla başlayır: tam olaraq nə hiss etdiyinizi anlamaq sizin üçün çətindir. Düşüncələrinizdə - bir şey, ürəyinizdə - başqa bir şey və tərəfdaşınızın davranışı tamamilə yanıldıcıdır.

Tələsik nəticələr çıxarmamağa çalışın. Bunun əvəzinə - müşahidə edin, təhlil edin və birbaşa suallar verməkdən qorxmayın. Uzun müddət münasibətdə olanlar dramsız dialoqun nə qədər vacib olduğunu anlayacaqlar. Subay Əkizlər uzun müddətdir ki, kiminsə onları uzaqdan izlədiyini hiss edə bilər - və bu müşahidə intriqaya çevrilə bilər.

Xərçəng

Siz hissləri məntiqdən üstün tutursunuz və bu, may ayında öz bəhrəsini verəcək. Ay xoş emosional sarsıntı gətirə bilər, xüsusən də uzun müddət sabit, lakin bir qədər proqnozlaşdırıla bilən münasibətdə olsanız. Birlikdə gözlənilməz bir şey etməyə çalışın: uzaqlaşmaq, yeni bir yerə görüşmək və ya səhərə iltifatla başlamaq.

Tənha Xərçənglər ümumi bir ehtiras dalğasında kimsə ilə görüşə bilər - və bu, sadəcə bir təsadüfdən daha çox olacaq.

Şir

May ayında sadəcə sevgi deyil, heyranlıq da istəyəcəksiniz. Sizin üçün fəxr etməniz və heyran olmanız vacibdir. Bununla belə, sual yaranır - bunun müqabilində eyni şeyi etməyə hazırsınızmı?

Partnyorunuz kifayət qədər diqqətinizə sahib olmaya bilər. Münasibətlərin birtərəfli olduğunu hiss edirsinizsə, hər şeyi öz yerinə qoymağın vaxtıdır. Ancaq subay Şirlər xüsusilə diqqətli olmalıdırlar: yaxınlıqdakı kimsə sizə uzun müddət heyran ola bilər, amma səssizcə. Utancaqlara şans verin.

Qız bürcü

Sevgini bir quruluş olaraq sökəcəksiniz: nədən ibarətdir, vintlər harada çatışmır və nə yapışdırılmalıdır. Ancaq bəzən özünüzə bir az xaosa və duyğulara icazə verməyə dəyər. May adi ssenaridən çıxmaq və plana uyğun yaşamamağa çalışmaq şansı verir.

Münasibətlərdə - daha çox çeviklik, daha az mükəmməllik. Əgər subaysınızsa, o zaman ideal tərəfdaş ən gözlənilməz yerdə görünə bilər - hətta əvvəlcə o sizə "sizin tipiniz deyil" kimi görünsə belə.

Tərəzi

Bu ay başqalarının əhval-ruhiyyəsinə xüsusilə həssas olacaqsınız. Sanki partnyorunuzun sözlərindən əvvəl onun duyğularını oxuyursunuz və bu sizi ya yaxınlaşdıra, ya da çaşdıra bilər.

Başqalarının hisslərinə qarışmamaq üçün öz hisslərindən başla. Əgər uzun müddətdir ki, münasibətlərinizin balans tələb etdiyini hiss edirsinizsə, onu yaratmağın vaxtıdır.

Subay Tərəzilər isə birdən-birə anlayacaqlar ki, onlar haqqında heç düşünmədikləri bir insanı çoxdan bəyəniblər. Niyə ona başqa cür baxmayasan?

Əqrəb

May sınaq ayına çevrilə bilər. Ürəyinizin döyünməsini sürətləndirəcək biri görünəcək - hətta özünüzü son dərəcə rasional hesab etsəniz də. Münasibətlərdə - qısqanclıq və ehtiras alovları mümkündür, lakin onların arxasında real istəklər var ki, səslənmə vaxtıdır.

Subay Əqrəblər birdən-birə və güclü şəkildə aşiq olmaq riski ilə üzləşirlər, lakin başınızı tamamilə itirməməyə çalışın - sevgi fərqindəliyi sevir.

Oxatan

Siz macəra, flört və yüngüllük istəyirsiniz, amma reallıq sizə xatırlada bilər: hisslər həmişə əyləncəli olmur. Keçmişdən kimsə yenidən peyda ola bilər və bu, sadəcə “salam” olmayacaq.

Sizdən soruşulacaq: "O zaman doğru şeyi etdiyinizə əminsinizmi?" Əgər münasibətdəsinizsə, ona təravət əlavə etməyə çalışın - birgə səyahət, qeyri-adi axşam, yeni ünsiyyət forması. Subay Oxatanlar seçimin sabitlik və ehtiras arasında olacağı bir vəziyyətə düşə bilərlər. Nə seçəcəksən?

Oğlaq

Sən ciddisən. May sizi qaçındığınız söhbətlərə sövq edir. Münasibətlərdə vacib suallar verə bilərsiniz: "Hara gedirik? Sonra nə olacaq?" Həqiqəti eşitməkdən qorxma.

Gözlədiyiniz kimi olmasa belə, bu, mütləq böyüməyə zəmin verəcəkdir. Subay Oğlaqlar sizinkindən fərqli baxışları olan bir insana aşiq ola bilərlər. Amma cazibə mənbəyi məhz bu fərq olacaq. Əsas odur ki, hörmət olsun.

Dolça

Ay daxili axtarışla başlayır. Siz narahat ola bilərsiniz: "Bir daha sevməsəm nə olar?" Və ya əksinə: "Hazırda vacib bir şeyi qaçırsam nə etməliyəm?" Cavabları bilməmək hüququnu özünüzə verin.

Münasibətlərdə daha yumşaq olmağa çalışın: tərəfdaşınız nə demək istədiyinizi dərhal başa düşməyə bilər. Ancaq tək Dolça daha tez-tez təsadüfi, lakin taleyüklü görüşlərin mümkün olduğu yerlərdə olmalıdır - xüsusən də sənət və ya texnologiya ilə əlaqəlidirsə.

Balıq

May intuisiyanızı kəskinləşdirəcək. Həqiqətin və illüziyanın harada olduğunu hərfi mənada hiss edəcəksiniz. Sevgidə bu, gözəl sözlərin tələsinə düşməməyə kömək edəcək.

İndi münasibətlərdə etibar və mülayimlik vacibdir, qorxularınız haqqında danışmaqdan çəkinməyin. Əgər subaysınızsa, tələsməyin, amma səmimi olaraq sizə tərəf çəkilənləri uzaqlaşdırmayın. Bəlkə də əsl hiss gözlədiyinizdən daha sakit olacaq - amma daha dərin.

