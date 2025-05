15 il əvvəl Rəşad Sadıqov etmişdi - Rafinya təkrarladı

UEFA Çempionlar Liqasının yarımfinal mərhələsində keçirilən “Barselona” - “İnter” oyununda Rafinyanın qolu müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 3-3 hesabı ilə yekunlaşan oyunda “Barselona”nın üçüncü qoluna Rafinya imza atıb. Hücumçu “Azərbaycansayağı künc” zərbəsindən sonra fərqlənmişdi. Bu qol Türkiyənin sosial media seqmentlərində də müzakirə olunub.

Qeyd edək ki, 2010-cu ildə AVRO-2012-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan Türkiyə millisini 1-0 hesabı ilə məğlub etmişdi. Rəşad Sadıqov “Azərbaycansayağı künc” zərbəsi zamanı fərqlənmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.