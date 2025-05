Məşhur türk serialı final edir - FOTO

“Şakir Paşa Ailəsi: Mucizeler ve Skandallar” serialı final edəcək.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ekran işinin baş rol aktyoru Cem Yiğit Üzümoğlu məlumat verib. O, final qərarı ilə bu sözləri deyib:

"Gerçək həyatdan, möhtəşəm hekayədən bəhs olunurdu. Çox məyusedici hadisələr baş verdi. Bir neçə dəfə çəkiliş meydançasında yanğın hadisəsi baş verdi. Amma axırıncı dəfə yanğında yayım menecerinin vəfat etmesi son nöqtəni qoydu, final qərarı alındı".

Qeyd edək ki, layihənin 15-ci bölümdə mövsüm finalı edəcəyi bildirilmişdi.

