İtaliya Futbol Federasiyası “İnter”in baş məşqçisi Simone İnzaqini və futbolçu Hakan Çalhanoğlunu cəzalandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, klubun azarkeş qrupu ilə idman qaydalarına zidd münasibətlər qurduqlarına görə hər iki “İnter”li bir oyunluq diskvalifikasiya edilib. Qaydalara əsasən, futbol mütəxəssisləri mövsüm başlayandan sonra azarkeş qruplarının nümayəndələri ilə görüşməməlidir.

