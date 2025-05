Təbrizin "Traktor" klubu "Qarabağ"ın təbrikinə cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Bu gün gülümsəyirik, Qarabağ azad olduğu kimi, "Traktor" da zirvəyə çatdı! "Qarabağ" klubunun təbriklərinə təşəkkür edirik!".

Xatırladaq ki, İran Pro Liqasının başa çatmasına 2 tur qalmış xallarının sayını 64-ə çatdıran "Traktor" tarixində ilk dəfə ölkə çempionu olub.

