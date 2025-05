Cüdo üzrə olimpiya, dünya və dördqat Avropa çempionu Hidayət Heydərov ata olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

İdmançının oğlu dünyaya gəlib.

Qeyd edək ki, Hidayət Heydərov Leyla adlı xanımla ailəlidir.

