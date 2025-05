Gədəbəydə kişi dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun İsalı kəndində baş verib.

Belə ki, Anar Paşayev hamamda çimərkən dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

