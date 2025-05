İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti (ƏMDX) iyunun 4-də növbəti dəfə torpaq hərracı keçirəcək.

Metbuat.az bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, hərraclar ƏMDX-nın Yevlax, Ucar, İmişli və Ağcabədi ərazi şöbələrində olacaq. Hərraclara müxtəlif bələdiyyə orqanlarına məxsus 8 torpaq sahəsi çıxarılacaq.

Hərraclar barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.

