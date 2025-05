Fulya Öztürk Türkiyədə “İlin müxbiri” seçildi

Bu il Türkiyədə “İlin müxbiri” mükafatını “CNN Türk” telekanalının Xüsusi Xəbər Departamentinin rəhbəri Fulya Öztürk alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mükafatı ona Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan təqdim edib.

“İlin televiziyası” isə “CNN Türk” seçilib. Mükafat “Demirören” media qrupunun prezidenti Murat Yancıya verilib.

Türkiyə Prezidenti mükafatların təqdim olunduğu 10-cu “Anadolu Media Mükafatları” tədbirində çıxış edib.

Xatırladaq ki, Fulya Öztürk İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanla bağlı hazırladığı reportajları ilə ölkəmizdə məşhurlaşmışdı.

