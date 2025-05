“Fənərbaxça”dan əfsanə transfer - Uğursuzluğu unutduracaq

“Qalatasaray”dan 8 xal geri qalaraq çempion olmaq şansını möcüzələrə buraxan “Fənərbaxça” barədə maraqlı iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nüfuzlu köşə yazarı Mehmet Arslan “Fənərbaxça”da bəzi nümayəndələrin prezident Ali Koç və məşqçi Joze Mourinyoya etiraz etdiklərini irəli sürüb. Bildirilib ki, bəzi dairələr “Fənərbaxça”nın uğursuzluğuna görə rəhbərliyi tənqid edib. Klubda seçkilər keçirilməsini tələb edənlərin də olduğu qeyd edilib. Mehmet Arslanın irəli sürdüyü müzakirə də diqqət çəkib. O bildirib ki, klub rəhbərliyi uğursuzluğu unutdurmaq üçün fantastik transfer həyata keçirə bilər.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Türkiyə mediası “Fənərbaxça”nın Viktor Osimheni transfer etmək istədiyini irəli sürmüşdü. “Fənərbaxça” rəhbərliyi bir sıra layihələr irəli sürərək, yeni mövsümdə Joze Mourinyo ilə davam edəcəklərini bəyan edib.

