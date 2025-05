Bu iki ölkə arasında diplomatik əlaqə dayandırıldı - Gərginlik

Sudan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə diplomatik əlaqələri dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sudan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini "təcavüzkar ölkə" elan edib. Bildirilir ki, Sudanın Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurası Suveren Şuranın sədri Əbdülfəttah əl-Burhanın sədrliyi ilə iclas keçirib. İclasdan sonra açıqlama verən müdafiə naziri Yasin İbrahim Yasin bildirib ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri yerli terrorçu Çevik Dəstək Qüvvələri vasitəsilə Sudanın suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və vətəndaşlarının təhlükəsizliyinə qarşı hücumlar həyata keçirir.

O, "BƏƏ, milləti müdafiə etmək və onun resurslarını qorumaq vəzifəsi daşıyan Silahlı Qüvvələr tərəfindən məğlub edilən qruplaşmaların məğlub olacağını müşahidə edəndə onlara dəstəyini artırdı və üsyançıları qabaqcıl strateji silahlarla təmin etmək üçün imkanlarını daha çox səfərbər etdi" - deyə bildirib.

