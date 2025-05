UEFA Çempionlar Liqasında yarımfinal mərhələsinin cavab oyunları çərçivəsində "İnter" evdə "Barselona"nı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Cüzeppe Meatsa" stadionunda keçirilən oyunun əsas vaxtı heç-heçə ilə yekunlaşıb - 3:3.

Tərəflər arasında ilk görüş də 3:3 hesablı heç-heçə ilə başa çatdığından matçda əlavə 30 dəqiqə təyin edilib. Burada Frattezi Şensnını məyus edərək, "İnter"ə tarixi qələbə qazandırıb

