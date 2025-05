Bu günün futbol qrafiki

Azərbaycan Premyer Liqasında bu gün daha iki oyun keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün futbol qrafiki belədir:

11 may (bazar)



“Kəpəz” – “Sumqayıt”

Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Kamran Əliyev

VAR: Elçin Məsiyev

AVAR: Pərvin Talıbov

Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev

AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov

Tovuz şəhər stadionu, 18:00



“Qarabağ”– “Araz-Naxçıvan”

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Əli Əliyev

VAR: Rauf Cabarov

AVAR: Rəhman İmami

Hakim-inspektor: Anar Salmanov

AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov

“Azersun Arena”, 20:00

