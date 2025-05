Mayın ikinci yarısında pul itirəcək bürclər

Astroloqlar xəbərdarlıq edir ki, mayın ikinci yarısı bəzi bürclər üçün maliyyə baxımından çətin keçə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, qərarsız addımlar, emosional alış-verişlər və gözlənilməz xərclər bu dövrdə bəzi insanlara ciddi zərər vura bilər.

Mayın ikinci yarısında Əkizlər bürcü diqqətsiz maliyyə qərarları ilə üz-üzə qala bilər. Ani alınan qərarlar, planlaşdırılmamış alış-verişlər və dostlara verilən borclar ciddi itkilərə səbəb ola bilər.

Oxatanlar bu dövrdə optimist yanaşmalarına görə riskli investisiyalara meylli ola bilərlər. Pulun qədrini bilməmək və gəlir-gider balansına diqqətsizlik onları sıxışdıra bilər.

Balıqlar bürcü emosional qərarlar ucbatından maliyyə baxımından çətinliklərlə üzləşə bilər. Ətrafdakı insanlara kömək etmək istəyi öz ciblərinə zərər verə bilər. Xüsusilə yaxın çevrəyə maddi dəstək verərkən iki dəfə düşünməlidirlər.

Bu dövrdə adları çəkilən bürclərə tövsiyə olunur ki, böyük maliyyə qərarlarını təxirə salsınlar, xırda-xırda qənaət etməyə çalışsınlar və duyğusal davranmaq əvəzinə, real plan qurmağa üstünlük versinlər.

