Əfqanıstan hakimiyyəti ölkədə şahmatı qadağan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əfqanıstan mətbuatı məlumat yayıb.

“Əfqanıstan ölkədə müxtəlif əyləncə və idman növlərinin qarşısını almaq siyasətini davam etdirərək, şahmatı rəsmən qadağan edib”, - məlumatda qeyd olunub.

