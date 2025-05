Azərbaycanda iqtisadiyyatın dövlət sektorunda işləyənlərin sayı azalıb.

Meetbuat.az xəbər verir ki, Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı məlumata görə, bu ilin aprelin 1-nə muzdla çalışan işçilərin 880,1 min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət sektorunda işləyib.

Bu, ötən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə 18,9 min nəfər azdır.

2025-ci il aprelin 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1774,9 min nəfər olub.

