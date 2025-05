Ulduz futbolçudan "Qalatasaray"a müjdə - ​“Bavariya" ilə anlaşmadı

“Bavariya"da çıxış edən Leroy Sane "Qalatasaray"la müqavilə imzalaya bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Leroy Sanenin “Bavariya" ilə müqaviləsi mövsümün sonunda yekunlaşır. Futbolçu klubu ilə yeni müqavilə barədə razılığa gələ bilmir. Bildirilir ki, futbolçu klubdan illik 12 milyon avro məvacib və 3 milyon avro bonus tələb edir. “Bavariya” isə 10 milyon avro məvacib və 5 milyon avroya qədər bonus təklifi irəli sürüb. Məlumata görə, “Bavariya” maddi təklifini dəyişdirməyəcəyini bəyan edib. "Bavariya" futbolçunun menecerinin daha yüksək maaş tələblərini yerinə yetirmək istəmir. Klubun mövqeyi maliyyə intizamını qoruyub saxlamaqdan ibarətdir.

Qeyd edək ki, “Qalatasaray”la yanaşı “Arsenal” və “Çelsi” klubları da futbolçunu transfer etmək istəyir.

