Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib.

Yerli vaxtla saat 21.18-də qeydə alınan yeraltı təkanların maqnitudası 3,4 olub.

Zəlzələ ocağı 70 km dərinlikdə yerləşib.

