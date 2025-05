Ulduz futbolçu ​"Barselona"ya görə Madriddən gələn təklifi rədd etdi

"Barselona" Kolumbiyanın “Millionarios” klubunun istedadlı forvardı Neyser Vilyarrealı transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu Cənubi Amerika çempionatında göstərdiyi performansla Avropa klublarının diqqətini çəkib. Futbolçu turnirdə 8 qolla yadda qalıb. “Mundo Deportivo” xəbər verir ki, “Barselona” skautları çempionat boyu Villarrealı yaxından izləyiblər və onun performansını bəyəniblər. Futbolçunun hazırkı klubu “Millonarios”la müqaviləsi yekunlaşmaq üzrədir və futbolçu yeni müqavilə imzalamağı rədd edib. "Barselona"nın transferdə üstün olduğu deyilir. "Barselona"dan başqa İspaniyanın "Atletiko Madrid" klubunun da Vilyarrealla maraqlandığı bildirilir. “Atletiko Madrid” gənc futbolçunun transferi üçün “Millonarios”la 4 milyon avroya razılaşsa da, futbolçu bu təklifi rədd edib. Braziliyanın “Vasko da Qama” klubunun təklifi də futbolçu tərəfindən rədd edilib.

