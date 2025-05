Bu kriptovalyutalar bahalaşdı

Bitkoinin qiyməti ABŞ-də kriptovalyutaların lehinə ediləcək tənzimləmələr səbəbindən 109481 dollara çataraq rekord qırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bitkoin də daxil olmaqla qlobal kriptovalyuta bazarının dəyəri təxminən 3,23 faiz artaraq 3,430 trilyon dollara çatıb. Ən böyük kriptovalyuta olan bitkoin bundan əvvəlki rekordunu yeniləyib. Bitkoinin həftəlik dəyər qazancı da 5,29 faiz olub. Bazar dəyərinə görə ikinci yerdə olan “Ethereum”un qiyməti təxminən 3,60 faiz artaraq 2564 dollara yüksəlib.

Analitiklər qeyd edirlər ki, ABŞ-də rəqəmsal aktivlər üçün tənzimləyici çərçivəni təmin edəcək qaydaları qəbul ediləcək və bu vəziyyət kriptovalyuta bazarında məmnunluqla qarşılanıb. ABŞ və Çin arasında ticarət müharibəsində gərginliyin azalması da kriptovalyutaların qiymətini artırıb.

