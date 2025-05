Azərbaycanın minifutbol üzrə millisi dünya çempionatında ilk oyununu keçirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, A qrupunda yer alan yığma Milli Gimnastika Arenasında Bəhreyn yığması ilə qarşılaşıb.

Görüşdə qalib müəyyənləşməyib, tərəflər hərəyə 1 dəfə fərqləniblər.

Millinin heyətində Mirmehdi Rzayev (15) dəqiq zərbə müəllifi olub. Rəqibin qolunu isə Ahmed Antar (25) vurub.

Qeyd edək ki, qrupun digər görüşündə, saat 23:00-da Mavritaniya və Sloveniya kollektivləri üz-üzə gələcəklər.

