UEFA Avropa Liqasında 2024/2025 mövsümünün finalında “Tottenhem” və “Mançester Yunayted” üz-üzə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İspaniyanın Bilbao şəhərindəki “San Mames” stadionunda baş tutan görüşdə London təmsilçisi 1:0 hesabı ilə qalib gələrək baş mükafata sahib çıxıb.

Qolu 42-ci dəqiqədə Brennan Conson “Mançester Yunayted”in qapısından keçirib. Bununla da Tottenhem” tarixi ərzində üçüncü dəfə turnirin qalibi adını qazanıb.

