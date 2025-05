Tramp Avropa liderlərinin şərtsiz atəşkəs təklifini rədd etdi

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Avropa liderlərinin təqdim etdiyi Ukraynada şərtsiz atəşkəsin tətbiq edilməsi barədə təklifi rədd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Wall Street Journal” qəzeti belə məlumat paylaşıb. Qəzet Trampın rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə apardığı telefon danışığından əvvəl İtaliya, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya liderləri ilə həyata keçirdiyi fikir mübadiləsinin təfərrüatlarını açıqlayıb. Bəzi liderlər Ukraynada şərtsiz atəşkəsin elan edilməsində israr ediblər. ABŞ Prezidenti isə bu terminin danışıqlarda istifadə edilməsini bəyənmədiyini bildirib. Trampın sözlərinə görə, müharibə davam edərsə, Rusiya Ukraynada qələbə qazanacaq.

Qeyd edək ki, Donald Tramp və Vladimir Putin telefonda iki saat müzakirə aparmışdı. Tramp danışıqların məshuldar olduğunu bəyan etmişdi.

