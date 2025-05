Bu taksi sürücüləri sifariş götürə bilməz - RƏSMİ

Son vaxtlar sertifikatı və lisenziyası olmayan şəxslərin də taksi fəaliyyəti ilə məşğul olması rəsmi fəaliyyət göstərən taksi sürücüləri arasında narazılığa və ədalətsiz rəqabətə səbəb olur. Bəs AYNA taksi şirkətlərinə nəzarət edir?

Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin (AYNA) mətbuat katibi Tural Orucov Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, AYNA informasiya sistemində "E-taksi" alt sistemi mövcuddur:

“E-taksi alt sistemi vasitəsilə sifariş ötürülən nəqliyyat vasitələrini, nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri, həmcinin onların iş saatı barədə məlumatları görmək mümkündür. Operatorlar icazəsi olmayan maşına və sertifikatı olmayan sürücüyə sifariş göndərə bilməzlər. Sifariş ötürüldüyü təqdirdə həmin qayda pozuntuları “E-taksi” alt sistemdə əks olunur”.

Qurum rəsmisi qeyd edib ki, bununla da taksi sifarişi operatorları və daşıyıcılar barəsində inzibati tənbeh tədbirləri görmək mümkündür.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

