İngiltərə Premyer Liqasının ən yaxşı baş məşqçiləri - SİYAHI

İngiltərə Premyer Liqasının ən yaxşı baş məşqçilərinin siyahısı tərtib edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sıralamaya "Liverpul"un çalışdırıcısı Arne Slot liderlik edir. Onun komandası 2024/25 mövsümündə çempionu olub.

Britaniyanın goal.com saytına görə, İngiltərə Premyer Liqasının 2024/2025 mövsümünün ən yaxşı 10 məşqçisi aşağıdakılardır:

1. Arne Slot ("Liverpul")

2. Nuno Espirito Santo ("Nottingem Forest");

3. Eddi Hau ("Nyukasl");

4. Unay Emeri ("Aston Villa");

5. Tomas Frank ("Brentford");

6. Vitor Pereyra (“Vulverhempton”);

7. Fabian Hurtzeler ("Brayton");

8. Mikel Arteta ("Arsenal");

9. Enzo Mareska (“Çelsi”);

10. Andoni İraola ("Bornmut").

