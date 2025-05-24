İngiltərə Premyer Liqasının ən yaxşı baş məşqçiləri - SİYAHI

İngiltərə Premyer Liqasının ən yaxşı baş məşqçilərinin siyahısı tərtib edilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, sıralamaya "Liverpul"un çalışdırıcısı Arne Slot liderlik edir. Onun komandası 2024/25 mövsümündə çempionu olub.
Britaniyanın goal.com saytına görə, İngiltərə Premyer Liqasının 2024/2025 mövsümünün ən yaxşı 10 məşqçisi aşağıdakılardır:
1. Arne Slot ("Liverpul")
2. Nuno Espirito Santo ("Nottingem Forest");
3. Eddi Hau ("Nyukasl");
4. Unay Emeri ("Aston Villa");
5. Tomas Frank ("Brentford");
6. Vitor Pereyra (“Vulverhempton”);
7. Fabian Hurtzeler ("Brayton");
8. Mikel Arteta ("Arsenal");
9. Enzo Mareska (“Çelsi”);
10. Andoni İraola ("Bornmut").