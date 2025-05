"Real"dan ayrılan Modriç bu kluba transfer olur

"Real Madrid"dən ayrılmaq üzrə olan Luka Modriç karyerasını Avropada davam etdirə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Luka Modriç “Real”ı ABŞ-də keçiriləcək FIFA Klublararası Dünya Çempionatından sonra tərk etmək istəyir. Bildirilir ki, futbolçu meydanda qalmaq və DÇ-2026-da Xorvatiya millisində yer almaq istəyir. “Diario AS”ın məlumatına görə, ABŞ klubları futbolçunun xidmətində maraqlıdır. DÇ-2026-nın ABŞ-də keçirilməsi Modriçin 2026-cı il dünya çempionatına hazırlığı üçün də böyük üstünlük yarada bilər. Lakin Avropanı tərk etmək istəməyən Modriç üçün digər variant isə "İnter"dir. İtaliya nəhəngi Modriçlə əlaqə saxlayıb. İddialara görə, Modriç “İnter” variantını nəzərdən keçirir.

Məşqçi Simone İnzaghinin təcrübəli oyunçulara üstünlük verməsi Modriçin Milan komandasına qoşulması üçün amil ola bilər.

