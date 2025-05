Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderləri Laçın aeroportunun açılışını edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Anadolu" agentliyi məlumat yayıb.



Məlumata görə, sabah Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Pakistan Baş naziri Şahbaz Şərif işğaldan azad edilmiş ərazilərdə sayca 3-cü olan Laçın Beynəlxalq Hava Limanının açılış mərasimində iştirak edəcəklər.

