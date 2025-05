"Napoli" klubunun məşqçisi Antonio Konte "Yuventus"a qayıda bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Yuventus" Konteni kluba gətirmək istəyir. Klub mütəxəssisə hər mövsüm üçün 8 milyon avro maaş və bonuslar da daxil olmaqla 3 illik müqavilə təklif edib.

Qeyd edək ki, Antonio Konte Konte “Yuventus”u 2011-2014-cü illərdə də çalışdırıb.

