“Çelsi” Konfrans Liqasının qalibi oldu

İngiltərənin “Çelsi” futbol komandası UEFA Konfrans Liqasının finalında İspaniyanın “Real Betis”ini darmadağın edərək Avropanın üçüncü ən əhəmiyyətli klub turnirinin qalibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç Polşada Vrotslav stadionunda baş tutub. “Zadəganlar”ın heyətində qolları Entso Fernandes, Nikolas Cekson, Ceydon Sançu və Moyses Kaysedo vurub. İspaniya komandasının heyətində isə Abde fərqlənib – 1:4.

Beləliklə, “Çelsi” ilk dəfə Konfrans Liqasının çempionu olub. Daha əvvəl London klubu Çempionlar Liqasını və Avropa Liqasını iki dəfə qazanmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.