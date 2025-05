Rublun məzənnəsində kəskin dəyişiklik gözlənilir: Bu tarixdən...

2025-ci ilin yazının sonuna yaxın rubl son iki ilin maksimum göstəricilərinə çatıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə "Life" nəşrinə açıqlamasında “BCS Investisiya Dünyası” fond bazarı üzrə eksperti Mixail Zeltser bildirib.

Onun sözlərinə görə, artıq bu yay rublu dəstəkləyən amillər zəifləyəcək və bu, valyuta bazarının dinamikasına təsir edə bilər. Ekspert hesab edir ki, növbəti aylar ərzində dolların məzənnəsi 85–90 rubl diapazonuna qayıdacaq. İyun ayında dollar bu koridorun aşağı sərhədinə yaxın olacaq, yay sonuna isə təxminən 90 rubla qədər yüksələcək.

Öz növbəsində “Alfa-Forex” şirkətinin müştəri dəstəyi və satış departamentinin rəhbəri Aleksandr Şneiderman hesab edir ki, iyunun əvvəlində dollar-rubl məzənnəsi nisbətən stabil qalacaq və 79–82 rubl ətrafında dəyişəcək:

“Buna bir neçə amil səbəb olur. Mayın sonunda vergi dövrü rublu dəstəklədi, baxmayaraq ki, bu təsir müvəqqəti idi, neftin qiymətləri qeyri-sabitliyə baxmayaraq hələ də Rusiya iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərir və bu da milli valyutanı dəstəkləyi. Sərt valyuta məhdudiyyətləri isə kapital axınının qarşısını almağa kömək edir”.

"BitRiver"in maliyyə analitiki Vladislav Antonov texniki analizə əsaslanaraq dollar üçün əsas səviyyələri qeyd edib. O qeyd edib ki, əgər dəstək səviyyəsi olan 79,24 rubl qırılarsa, məzənnə 76 rubla qədər enə bilər. Əks halda, məzənnə 80,40 rubldan yuxarı qalxaraq 81,55 rubla qədər arta bilər:

“Ümumiyyətlə, yay aylarının əvvəlində valyuta bazarı mövsümi amillərin, tənzimləyici tədbirlərin və qlobal trendlərin təsiri altında formalaşacaq. Bununla belə, rublun orta müddətli möhkəmlənmə meyli qalır. Əvvəllər müşahidə olunub ki, iyunun 20-lərindən sonra rubl adətən zəifləməyə başlayır”, - deyə Antonov qeyd edib.

Məlumata görə, yay aylarında dolların məzənnəsi 100 rubldan yuxarı ola bilər, çünki hazırda rublun güclü olması valyuta anomaliyası kimi qiymətləndirilir. Nəzəri cəhətdən, Mərkəzi Bankın 6 iyun tarixində keçiriləcək iclasına qədər məzənnə 78 rubldan aşağı, məsələn, 75 rubla qədər enə bilər. Lakin bu eniş az ehtimal olunur və yalnız spekulyativ hərəkətlər nəticəsində baş verə bilər.

Əgər iyun ayının əvvəlində tənzimləyici qurum əsas faiz dərəcəsini azaltmaq qərarına gəlsə, bu, milli valyutanın devalvasiyasına səbəb ola bilər. Gözlənilir ki, dərəcə hazırkı 21%-dən 20%-ə endirilə bilər. İqtisadçılar yayda bu dərəcənin 19%-ə, 2025-ci ilin sonuna qədər isə 16%-ə, 2026-cı ilin yayında isə 12%-ə qədər enəcəyini proqnozlaşdırırlar.

İqtisadçıların proqnozuna görə, pul siyasəti üzrə məsul qurumlar yəqin ki, rublu 100 rubla qədər devalvasiya etməli olacaqlar, əks halda Rusiya dövlət büdcəsini balanslaşdırmaq çətin olacaq.

