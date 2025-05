Almaniya kansleri Fridrix Merz cümə axşamı Ağ Evdə Donald Trampla ilk görüşü keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, kansler bunu üçün Vaşinqtona səfər edəcək.

Danışıqlarda Rusiya-Ukrayna müharibəsi, Yaxın Şərqdəki vəziyyət və ticarət siyasəti kimi mövzular müzakirə olunacaq.



