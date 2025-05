Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, final oyununda "Qarabağ" və "Sabah" komandaları üz-üzə gəliblər.

Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionundakı matçda "Sabah" sevinən tərəf olub.

Oyunun əsas vaxtı 2:2 hesabı ilə yekunlaşıb. 119-cu dəqiqədə "Sabah"ın futbolçusu Tellur Mütəllimov qələbə qolunu vurub.

