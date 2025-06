Yeni Zelandiyanın şimalında 6 maqnitudalı zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Geolojin Xidməti bildirib.

Tələfat və dağıntı barədə məlumat verilməyib, sunami təhlükəsi hələlik elan edilməyib.

